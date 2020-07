‘Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou. Ik ga eraan

Heb je nu schuim op je mond?

Ja. Ja, ik heb daarnet gehoelahoept.

Oké.

Man, waarom... Oké, ik moet even rustig worden. Ik voel me altijd beter. Oké, meneer agent, wil je één ding voor me doen, man?

Daar hebben we het wel over als we bij de auto zijn.

Ga naar de auto, man.

Hou op met bewegen.

Verdomme, man. Oh, man. God, laat me niet alleen, man. Alsjeblieft, man. Laat me niet alleen, man. Alsjeblieft, oh, laat me alsjeblieft niet alleen, man.

Zit het portier op slot?[meerdere stemmen]

Ja, maak het maar open.

Ik heb niets gedaan.

Sta op. Zak niet steeds in elkaar.

Ik heb claustrofobie, man.

Sta op.

Ik heb claustrofobie.

Blijf overeind en draai je om naar het portier van de auto.

Alsjeblieft, man. Alsjeblieft.

Heb je een [meerdere stemmen] over hem?

Nee. Nog niet. Hou het portier open. Hou het portier open.

Ik wil alleen maar met je praten, man.

Nee.

Alsjeblieft, laat me met je praten, alsjeblieft.

Man, je luistert gewoon helemaal niet naar-

Ik weet het.

... wat we zeggen, dus luisteren wij ook niet naar jou.

Ik heb claustrofobie. Ik heb claustrofobie, meneer agent.

Gezicht naar de deur.

Alsjeblieft, man. Ik heb claustrofobie.

Ik hoor je wel, maar draai je eerst om naar het portier.

Ik doe heus niks.

Luisteren. Stop.

Ik doe niks. Ik doe niks. Ik doe heus niks, man. Ik ben niet iemand die zich verzet, man. Echt niet. Echt niet. Vraag hem maar, hij kent mij.

Controleer die kant.

God, man. Ik heb er alles voor over om hieruit te komen. Waarom gaat dit maar door zo? Kijk dan naar mijn polsen, meneer agent. Ik ben niet zo iemand.

Zit stil.