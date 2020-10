Uit volle borst, maar voor hoelang nog?

John Stinissen (57), dirigent: ‘Mensen uit ons koor komen uit heel Nederland. Sneek, Purmerend, Almere, Eindhoven… Dus het is zaak dat iedereen netjes afstand houdt. Ik heb zelf bedacht om in een circustent te gaan repeteren. We staan midden in het weiland van mijn ouders. De zangers staan op pallets. ’s Avonds kan het namelijk best koud zijn, dus dan staan ze mooi warm en droog. Plus: ze houden dan gelijk afstand van elkaar. Allemaal keurig coronaproof.

‘Omdat de maximale capaciteit in de tent 70 man is, repeteren we in twee groepen. Straks beginnen de kerstoptredens alweer, dus we zijn alweer begonnen met kerstliedjes repeteren. Daarom heb ik ook maar kerstbomen in de tent gezet en kerstballen opgehangen. Zo komen we alvast in de sfeer. Dan moeten onze kerstoptredens trouwens niet gecanceld worden door corona.’