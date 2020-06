Yucatán kiest zijn eigen weg uit de lockdown

Wellicht waren de woorden van de gouverneur een ‘bomba’, één van de traditionele Maya-mopjes die populair zijn in de regio. ‘Ken je die ene over de economie die weer openging? Bomba!’ Geintje! Maar de politicus liet de uitsmijter achterwege die de grap onderscheidt van de ernst. Restaurant La Chaya Maya in het centrum van Mérida is erin getrapt en heeft vier van de vijftien tafeltjes bezet. Er loopt meer personeel met mondkapjes rond dan dat er gasten zijn om te bedienen. Dicht of open, de zaak draait verlies.

Vroeger, vóór corona, zat La Chaya Maya elke dag vol, vertelt manager José Luis Cauich (44). De traditionele gerechten als panadzul, poc-chuc en panuche (onder andere tortillas, bonen en gegrild vlees) zijn razend populair. Maar tijdens fase oranje is reserveren verplicht en de toegang beperkt. Gasten moeten bij binnenkomst hun voeten vegen op een natte mat en krijgen een temperatuurpistool op hun voorhoofd gericht. De glimlach van de gastvrouw in klederdracht zit verstopt achter een masker. Toch is Cauich blij weer aan het werk te zijn. ‘De economie moet open.’ Hij is niet bang voor een verder oplopende coronacurve, de hygiëneprotocollen zijn streng.

Niet alleen Yucatán, heel Mexico zoekt naar de uitgang van de coronacrisis. Na drie maanden van lockdown, groeiende werkloosheid en een kelderende economie loopt het land op zijn tandvlees. De nood is hoog. De OESO, club van rijke landen, voorspelt dit jaar een economische neergang van 7,5 procent. Bij een eventuele tweede coronagolf in het najaar zakt de economie zelfs nog een dik procentpunt verder de put in. Ter vergelijking: in 2009, het dieptepunt van de kredietcrisis, kromp de Nederlandse economie met 3,7 procent.