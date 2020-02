In de categorie Digital Storytelling zijn, onderverdeeld in de genres interactief, video lang en video kort zijn drie keer drie inzendingen genomineerd. Opvallend daarin zijn (in de categorie video kort) twee producties van The New York Times. In onderstaande video wordt bewijs geleverd voor de doelbewuste bombardementen van Russische vliegtuigen, bondgenoten van de Syrische president Assad, op ondergrondse ziekenhuizen. Op geluidsopnamen van de piloot met zijn commandocentrum is te horen hoe hij coördinaten doorkrijgt van het doelwit. Een video vlakbij die plek, het ondergrondse hospitaal in een verder onbebouwde omgeving, toont hoe het bouwwerk met enkele precisiebommen wordt verwoest.