Langs de economische slagader van Nederland blijkt economisch herstel moeizaam

Het is, met andere woorden, nog te vroeg om te juichen. Dat geluid klinkt overal langs de A2. De snelweg biedt een haarscherp zicht op de economische staat van Nederland: de A2 verbindt of doorkruist vrijwel elke bedrijfstak. Van de meubelboulevards, doe-het-zelfpaleizen en recreatiegebieden ten zuiden van Amsterdam, via de bouwnijverheid in Leidsche Rijn bij Utrecht, door de weilanden en varkensstallen van Noord-Brabant, langs chipmachinemaker ASML in Veldhoven, autofabrikant VDL Nedcar in Born, tot aan de toeristische industrie in Maastricht.

De afgelopen weken reed de Volkskrant in etappes van Amsterdam naar Maastricht en sprak onderweg met vrachtwagenchauffeurs, zeilschoolhouders, vakbondsbestuurders en directieleden. Aan het begin van de tocht, medio juli, lijkt Nederland het juk van het coronavirus te hebben afgeworpen. Winkels, kantoren, fabrieken en vakantieparken draaien weer, de terrasjes zitten vol en op gepaste afstand zwiert het land hoopvol de zomer in.

Het asfalt van de snelweg tussen Amsterdam en Maastricht wordt geflankeerd door een vlak landschap: geen bergen die het zicht belemmeren, geen plotselinge afgronden die opdoemen na een bocht in de weg. Soms kun je zo ver vooruitkijken dat het eind van de rit al in zicht lijkt, alsof de coronacrisis in de achteruitkijkspiegel verdwijnt als je maar snel genoeg vooruitgaat.