Wie zijn de mensen achter het 5G-protest? En wat kunnen we nog van hen verwachten?

Nee, van een landelijk 5G-netwerk is in Nederland nog geen sprake. 5G wordt op dit moment hooguit getest via bestaande en nieuwe zendmasten – bij een enkele provider kunnen klanten daar vanaf eind juli gebruik van maken. En over de mogelijke schadelijkheid van 5G-straling voor de gezondheid is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook duidelijk: daar is geen bewijs voor. ‘Onzin’ en ‘bangmakerij’ noemt het aan het gezondheidsinstituut gelieerde Kennisplatform EMV het gesuggereerde verband. Wel houdt het RIVM ‘een vinger aan de pols’ om te kijken of de sterkte van de elektromagnetische velden onder de limiet blijft.

Toch is de vernielzucht er niet minder om. Sinds april zijn al 29 zendmasten in brand gestoken. Een zendmast in Rijswijk vloog eind juni zelfs voor een tweede keer in brand. ‘Fuck 5G’ stond er naast enkele masten geschreven. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) acht het in zijn rapportage van afgelopen mei ‘voorstelbaar dat het plotselinge geweld is geïnstigeerd door meerdere, ongefundeerde complottheorieën die een relatie suggereren tussen 5G-netwerken en de verspreiding van covid-19.’ Protest tegen zendmasten is niet nieuw, benadrukte de NCTV in april in een reactie op de eerste golf branden. ‘Maar het heeft nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen.’