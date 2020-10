We worden weer overspoeld door coronacijfers

2 Hoe berekent het RIVM de R-waarde?

A Het kijkt naar ziekenhuisopnames. Op basis daarvan schat men in wanneer de opgenomen patiënten besmet moeten zijn geraakt. Daaruit valt op te maken hoeveel besmettingen er op dat moment waren, en wat de gemiddelde R was B Het kijkt naar het aantal virusdeeltjes in het riool. Daaruit valt op te maken hoeveel besmettingen er daar op dat moment waren, en wat de gemiddelde R was C Het kijkt naar het aantal huisartsbezoeken van mensen met coronaklachten en schat vervolgens hoeveel coronabesmettingen er op dat moment waren D Het kijkt naar de gemelde besmettingscijfers. Daaruit valt op te maken wat de gemiddelde R op dat moment was