‘We waren onvoorbereid tussen agressieve, dronken mensen gezet. En nu werden wíj vervolgd’

‘Jóden. De Joden hebben de ME erbij gehaald.’

Het is 6 mei 2006 in Pijnacker en politieman Ray van Broekhoven staat midden in een menigte van honderden mensen. Het is donker, warm en de sfeer is broeierig. Explosief.

Ray kijkt om zich heen. Hij is ME’er bij de politie Haaglanden en zojuist is hij met spoed hierheen gereden. Ze zijn gebeld door een agent ter plaatse. ‘Ik hoorde zijn stem overslaan’, vertelt Ray. Ze fungeren vanavond als ‘paraat peloton’, een eenheid die als politie óf als ME kan optreden. ‘Het kan weleens heftig worden’, heeft Ray in de bus tegen collega’s gezegd. ‘Doe in elk geval je beenkappen om.’

Vanavond zal het hier gierend uit de hand lopen.

Het is de slotavond van de Oranjefeesten van Pijnacker. Normaal gaat het er gemoedelijk aan toe in dit dorp, maar nu ziet Ray kinderen van 14 die zo veel hebben gedronken dat ze niet meer op hun benen kunnen staan. Ze worden door vrienden gedragen. In het gras liggen meisjes over te geven. De biertjes stroomden per tien tegelijk uit de tap, bezoekers mochten naar binnen met twee xtc-pillen per persoon. Sommige bezoekers staan strak van de pillen of de coke.

Als ervaren ME’er heeft Ray vanavond de leiding over een zeskoppige eenheid. Met zijn lange blonde haar en 114 kilo spieren ziet hij eruit als een halve Hell’s Angel. Hij is een politieman in hart en nieren, zo zegt hij zelf. Iemand die duidelijk opereert en overal op af gaat. Niet aarzelt. Zegt waar het op staat. Eén keer waarschuwen, en dan is het genoeg. Hij is gek op zijn vak, altijd aan het sporten en trainen, en voor collega’s gaat hij naar eigen zeggen door het vuur. ‘In mijn hele carrière had ik nog nooit een negatieve beoordeling gehad.’

En nu staat hij hier, in een doorgedraaide menigte.

Het feest is rond half 1 voortijdig afgebroken – er is een vechtpartij geweest, vier man zijn gearresteerd, en er is iemand achterovergevallen van een hoge tribune. De beveiliging heeft de politie gemeld dat de situatie niet langer beheersbaar is. Met een kleine groep politie – er zijn nog wat busjes parate pelotons en een diensthondeneenheid – staan ze hier tussen 2.500 à 3.000 man.

Een zwarte Volkswagen Golf rijdt in volle vaart op hem af.