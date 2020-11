‘We staan op een keerpunt. We moeten de ziel van Amerika herstellen’

In de Bijbel staat dat er voor alles een seizoen is – een tijd om te bouwen, een tijd om te oogsten, een tijd om te zaaien. En een tijd om te genezen. Dit is de tijd om Amerika te genezen. Nu de campagne voorbij is, is de vraag: wat is de wil van het volk? Wat is ons mandaat?

Ik denk dat het dit is: de Amerikanen hebben ons opgeroepen om de krachten van fatsoen en van eerlijkheid te bundelen. En de krachten van wetenschap en van hoop, in de grote beproevingen van deze tijd. De strijd tegen het virus. De strijd voor welvaart. De strijd voor goede gezondheidszorg voor jullie gezinnen. De strijd voor etnische gerechtigheid en tegen institutioneel racisme in ons land. De strijd om het klimaat te redden. De strijd om het fatsoen terug te brengen, de democratie te verdedigen en iedereen in ons land een eerlijke kans te geven.