Een kwart eeuw na de bijna-watersnood moeten de dijken opnieuw hoger

Het kwam niet goed. Op 31 januari was de toestand bij Dreumel kritiek. De Waal, wijst Van Zon, was één grote binnenzee. Het water stond tot een halve meter onder de dijk, die begon af te kalven. ‘We hebben hier duizenden zandzakken gelegd.’ Een dag later draaide de wind, en was het gevaar geweken. ‘Toen kwamen ze bij Varik en Heesselt in de problemen.’

Van Zons vrouw en drie kinderen werden geëvacueerd naar een vakantiepark in Valkenswaard. ‘Daar hebben ze het nu nóg over.’ Zelf heeft hij die dagen beleefd als in een roes. ‘Het was slapen en de dijk op, twaalf uur op en af.’

Ook aan deze kant van de Waal zijn na 1995 tientallen kilometers dijk verbreed en verhoogd. Op sommige plaatsen zijn sleuven zand afgegraven en volgestort met een ondoordringbare kleilaag. Op de binnenkant van de dijk groeit nu ook gras, wijst Van Zon. ‘Dat geeft meer stevigheid.’

Na 1995 is het water nooit meer zo hoog gekomen. Het besef dat stevige dijken nodig zijn, zakt daardoor langzaam weg, merkt Van Zon. Er zijn nieuwe mensen uit de Randstad komen wonen. Die willen bouwen. Ook waar dat niet kan.

In waterschapskringen is daarvoor een gezegde: Heer, geef ons heden ons dagelijks brood, en een keer in de vijf jaar watersnood. Van Zon knikt. ‘Pas als er weer eens hoog water is, beseffen mensen waarom dijken zo hard nodig zijn.’