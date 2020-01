Wat doe jij met je vakantie-CO2-budget in 2020? Een keertje vliegen kan best

‘Düsseldorf-Wien!’ ‘Passagiere für ­Krakau!’ Op het winderige, schimmig verlichte parkeerterrein naast station Sloterdijk schreeuwen stewards boven het geronk uit van de af en aan rijdende internationale nacht-Flixbussen. Bij de halte wachten een paar Aziaten met reuzenkoffers, een groepje studenten met halve liters Heineken en Oost-­Europeanen die voor de Kerst naar huis gaan.

‘Ausweis!’, blaft de chauffeur. ‘Ticket!’ Mijn dochter (15) trekt haar wenkbrauw op. Dit is niet de zachte donsdeken van de luchtvaart-hospitality, al betalen we bijna hetzelfde ­bedrag voor een enkeltje (69 euro) en zal onze reis, ook zonder vertraging, vijftien uur langer duren dan een vlucht naar Wenen. Maar we reizen zonder schuldgevoel, zeg ik goedge­humeurd tegen haar uitgestreken ­gezicht. En, de duurzaamheidsgoeroes napapegaaiend: ‘Je moet er ook anders naar kijken. Reizen is een onderdeel van de vakantie. Als je in Thailand ­samen met de locals de bus neemt, is het een belevenis.’ Ze gnuift. Trouwens, we reizen met deze nachtbus zo goed als slapend. Ik druk op de ‘ligstandknop’ van haar stoel die hardnekkig in zijn 90-gradenhoek blijft staan.

Toen ik vorig jaar aangekondigde dat ik niet meer wilde vliegen, keek mijn dochter me ontsteld aan. ‘En dan gaan we zeker alleen nog maar naar Frankrijk?’ Wij wáren vergeleken met haar vriendinnen (‘wereldreis’ van drie maanden door Azië, campertocht door Amerika, wintersport in Lapland) al onwaarschijnlijk saai omdat we nooit buiten Europa op vakantie gingen, maar het kon dus nog een tandje erger. Als curling-ouder – zo een die ­iedere mogelijke teleurstellende ­hobbel voor haar kind probeert weg te poetsen – beloofde ik een oplossing.

Want eerlijk is eerlijk: op fietsvakantie naar een boerencamping in Midden-Frankrijk leek mij zelf ook de hel. Maar interrailen door Oost-Europa, was dat wat? Dat klonk avontuurlijk ­genoeg, toch? Dus gingen we rond Kerst op proef naar Wenen (de stad waarop de eerste nachttrein vanuit ­Nederland in 2020 weer gaat rijden) om de nacht-Flixbussen en nachttreinen uit te proberen.

‘Liebe Fahrgäste’, klinkt het krakend door de luidspreker als we tegen twaalven toch zijn weggedommeld. ‘De volgende stop is Frankfurt.’ En zo gaat het de hele nacht door: München, Würz­burg, Nürnberg, Regensburg, ­Passau – iedere twee uur draait de bus een verlaten parkeerplaats op en roept de chauffeur om dat we kunnen roken en welke versnaperingen hij in de aanbieding heeft. Als we ’s middags geradbraakt en 2,5 uur later dan gepland – waarover geen uitleg of excuus – aankomen in ons groene hotel (6 kilogram CO2-uitstoot per nacht, tegen 15 kilogram ­gemiddeld) moeten we ons, tegen de regels van het duurzaam reizen, alsnog haasten om die dag nog iets van de stad te ­kunnen zien.