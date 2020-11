Maradona was mateloos. In zijn sport, in zijn drugs- en alcoholgebruik, in zijn politiek. Alleen die eerste verslaving is onomstreden. In de jaren tachtig verloor hij zijn hart aan het communisme van Fidel Castro en Che Guevara. De een staat getatoeëerd op zijn ooit trefzekere linkerbeen, de ander op zijn rechterschouder. De liefde verdiepte zich nadat hij in 2000 op uitnodiging van Castro naar Havana reisde om af te kicken van de cocaïne. Later volgden vriendschappen met de Venezolaanse presidenten Hugo Chávez en Nicolás Maduro en de Boliviaanse Evo Morales.