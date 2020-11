Migranten vullen de lege hotels op de Canarische Eilanden

Het is een van de redenen dat de route naar de Canarische Eilanden weer populair is. Ook in 2006 kwamen hier volop bootmigranten aan, veel meer nog dan nu. Het is een periode die in Spanje de ‘crisis de los cayucos’ is gaan heten, de kanocrisis. In de jaren daarna nam het aantal migranten gestaag af. Spanje wist zaken te doen met landen als Senegal en Mauritanië: in ruil voor geld werden de migranten tegengehouden. Het is een model dat internationaal volop navolging kreeg.

Nu, in 2020, is er iets veranderd. Het reizen over land is moeilijker dan ooit. Minder migranten durven de route via Libië te nemen: ook in Afrika zijn de verhalen doorgedrongen over ontvoering, afpersing, marteling en moord.

In Marokko, intussen, speelt de politie een cynisch spel met zwarte Afrikanen die naar het noorden willen. Dikwijls worden ze opgepakt en teruggezet naar het zuiden, naar de Westelijke Sahara, alsof het een potje ganzenbord is waarbij ze terug naar af moeten.

Daar komt bij dat de Marokkaanse marine volop patrouilleert op de Middellandse Zee. Niet dat die op de Atlantische Oceaan afwezig is. Maar die zee is zo onmetelijk dat er een kleinere kans is om ontdekt te worden.

Dat is een voordeel en een nadeel. Deze route naar Europa is namelijk ook dodelijker dan alle andere. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie sterft 1 op de 20 bootmigranten onderweg.