De vraag is: zijn die miljarden voldoende? Analisten schatten in dat het drie tot vijf jaar gaat duren voor de passagiersaantallen van 2019 weer worden bereikt. Kijk naar de omzetten van 2019, en het is duidelijk dat de sector nog lang op de belastingbetaler zal leunen. Wat de bedrijven nog aan reserves hadden begin dit jaar is in twee, drie maanden verdampt. Overheidshulp is nu welkom, om de acute nood te ledigen. Maar die steun schept ook weer zijn eigen probleem. ‘Na de crisis zullen we een miljard euro per jaar kwijt zijn om die leningen af te lossen’, zei Spohr in de Financial Times.

Crisis? Er zijn ook ondernemers die de zon al weer achter de donkere wolken ontwaren. De Hongaarse prijsvechter Wizz Air houdt 25 tot 30 procent van zijn vliegtuigen vrij om straks bestemmingen te bedienen die zijn concurrenten moeten laten schieten. Zoals minister Patuanelli al suggereerde: de een zijn nood is de ander zijn brood.