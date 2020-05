Venetië ontwaakt in een droom

Venetië is naast de mooiste stad ter wereld namelijk ook een van de vreemdste. Elk jaar trekt de bijna gekmakende schoonheid weer meer toeristen aan, waardoor de steegjes elk jaar weer wat drukker worden, en er elk jaar meer bewoners besluiten te verhuizen, omdat ze helemaal kierewiet worden van de ratelende rol­koffertjes. Sinds de pestuitbraak van 1630 is de bevolkingsafname niet zo sterk geweest als de afgelopen jaren, waardoor de verhouding tussen ­lokale bevolking en toeristen nergens ter wereld zo disproportioneel is als in Venetië: tegenover elke Venetiaan lopen er gemiddeld 84 toeristen door de steegjes van de stad.



Jarenlang gingen de gesprekken daarom over hoe ze die 84 konden wegjagen uit hun centrum, maar nu het eindelijk zover is, nu al hun dromen en wensen zijn uitgekomen, ­Venetië eindelijk op zijn aangenaamst is, blijkt ook opeens hoe zwaar het gemis weegt van die 3 miljard jaarlijkse toeristeneuro’s, en zijn de ­gesprekken weer omgeslagen. Opeens klinkt overal in Venetië de vraag: hoe kunnen we die ­toeristen ­teruglokken?