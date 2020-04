‘Het is de truc zelf niet mee te gaan huilen’, zegt Elena Biondi, een arts in het Papa Giovanni XXIII ziekenhuis in Bergamo wier taak het is een aantal uur per dag patiënten te bezoeken die niet weten hoe een smartphone werkt opdat zij, via een videoverbinding, alsnog hun familieleden kunnen begroeten. ‘Als je gezichtsmasker nat wordt, moet je hem namelijk weggooien. Bovendien moeten we te allen tijde voorkomen dat we in onze ogen wrijven.’

Wekenlang was dat een lastige opgave, maar de laatste dagen wordt het werk van Biondi eindelijk wat lichter, vertelt ze via de telefoon. ‘Ik doe dit werk sinds maart en vooral in het begin waren bijna alle gesprekken loodzwaar. Nu valt er af en toe gelukkig ook wat te lachen.’

Ze puft even. ‘Eindelijk’.