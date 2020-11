Trump, de meester van het conflict, gaat ten onder aan zijn eigen woede

Onder een gunstig gesternte ging Trump begin 2020 het verkiezingsjaar binnen. Het zag ernaar uit dat hij op weg was naar een makkelijke verkiezingszege: hij had de impeachment overleefd en zijn achterban tevreden gesteld door een heel leger conservatieve rechters te benoemen, tot in het Hooggerechtshof toe. Onder hem hadden de VS afgerekend met het kalifaat van de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. Trump had zich ook gehouden aan zijn verkiezingsbelofte de deur voor immigranten flink dicht te trekken, ook al was er van de bouw van de ‘prachtige’ muur langs de grens met Mexico niet erg veel gekomen.

Het belangrijkste: de Amerikaanse economie draaide als een tierelier, deels als gevolg van de belastingverlagingen die Trump erdoor had gekregen. De werkloosheid was drastisch gedaald en Wall Street beleefde hoogtijdagen.

Alles werd eind januari plotseling overschaduwd door het opduiken van het coronavirus. Trump probeerde de epidemie te bezweren door het weg te stoppen. Het was niet meer dan een griep en zou ‘als bij toverslag’ verdwijnen, voorspelde hij de Amerikanen. Terwijl de epidemie steeds verder om zich heen greep, bleef hij de Amerikanen voorhouden dat de piek vrijwel voorbij was, dat een vaccin binnen handbereik was of suggereerde hij zelfs dat de zaak met bleekmiddel viel op te lossen.

Intussen zag hij zijn sterkste troef bij de verkiezingen, de bloeiende economie, als gevolg van de lockdownmaatregelen door het putje verdwijnen. Tegelijkertijd liep het aantal coronagevallen steeds hoger op, tot boven de 200 duizend. Toen hij vorige maand zelf ook door het coronavirus werd geveld, was dat voor veel Amerikanen het definitieve bewijs van zijn falende aanpak van de epidemie.