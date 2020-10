Test uw kennis over het nieuws van de afgelopen week

4 Honderden Oegandezen hebben volgens immigratiedienst IND onterecht een verblijfsvergunning gekregen. Waarover zouden ze tegen de IND hebben gelogen?

Over hun land van afkomst: ze hadden gezegd dat ze uit Eritrea kwamen, wel een ‘onveilig’ land volgens de IND Over hun religie: ze hadden gezegd dat ze tot een onderdrukte moslimminderheid behoorden, terwijl ze christen waren Over hun stam: ze hadden gezegd dat ze tot de vervolgde Konjo’s behoorden, een stam die rivaliseert met de Bahororo van president Museveni Over hun geaardheid: ze hadden gezegd dat ze homo waren