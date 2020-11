Test uw kennis over het nieuws van afgelopen week

7 Nog maar 6 op de 10 mensen zou nu bereid zijn een coronavaccin te krijgen, bleek uit onderzoek van I en O Research in opdracht van de NOS. Welke reden gaven de weigeraars en twijfelaars het vaakste op?

Ik behoor niet tot de risicogroep Het is niet zo’n ernstige ziekte Dit vaccin is er te snel, ik vertrouw het niet Ik ben tegen de dierproeven waarmee het vaccin is getest