Test je kennis over de ontwikkeling van coronavaccins

3 Waarom had de in vraag 2 beschreven farmaceut een voorsprong ten opzichte van concurrenten?

In 2003 hadden ze het vaccin ontwikkeld tegen sars, waarmee de epidemie in China werd gestopt. Die virussen lijken op elkaar Ze zijn gespecialiseerd in zoönosen - ziekten die overspringen van mens op dier De onderzoekers werkten al aan een vaccin tegen het mersvirus, dat nauw aan het nieuwe coronavirus verwant is Ze hadden net een donatie van 200 miljoen dollar gekregen van de Bill and Melinda Gates Foundation om onderzoek te doen naar virale luchtweginfecties