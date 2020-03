Terug in Oekraïne, in de zone van de hoop

Een ander probleem is dat de legers het niet zo nauw nemen met de regels voor terugtrekking. Dat blijkt wel in Katerinovka, een van de tientallen dorpjes die op een ongelukkige plek beland zijn: precies tussen de vuur­linies in. De ene helft van het dorpje is op papier volledig gedemilitariseerd. Maar even binnengluren in wat doorzeefde huizen leert dat er gewoon nog bewapende Oekraïense soldaten rondsluipen.

Toch is er ook vooruitgang voor de overgebleven burgers in niemandsland: er wordt minder op ze geschoten. De tijd van veldslagen en lukrake granatenregens is voorbij. Nieuwe slachtoffers vallen niet in de dorpen, maar in de loopgraven: vooral militairen, af en toe een medicus. Wel sneuvelen er langs het front steeds vaker dieren.