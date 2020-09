Toen de brand uitbrak waren 35 kampbewoners positief getest voor covid-19: ze waren in isolatie gezet, maar nu weet niemand waar ze zijn. Voor het virus is die chaotische verzameling van verzwakte, opeengepakte mensen zonder beschermende middelen een feest. Buiten de ontheemdenzone dragen veel inwoners van Lesbos ineens een mondkapje en overal staat ontsmettingsspul.

Een 13-jarige Afghaanse jongen is zijn moeder kwijt. Hij is kalm, want hij heeft de verantwoordelijkheid voor twee jongere broertjes en van de landgenoten bij wie hij zich heeft aangesloten is hij de enige die Engels spreekt. ‘Het vuur kwam, we holden naar rechts, mama naar links. Sindsdien is ze zoek. Waar kan ik me melden voor vermissing?’ Niemand weet het. Hulporganisaties komen meestal niet door de politieafzetting. Het blijft crisis en dat kan nog dagen duren.

En dus ligt Osmani Amradin vanaf twee uur donderdagmiddag te stuiptrekken op het parkeerterrein van de hermetisch gesloten Lidl-supermarkt, waar enkele honderden mensen zitten. ‘Ik weet niet wat hem scheelt, maar volgens dit recept van de arts heeft hij drie soorten pillen nodig’, zegt een omstander. ‘We hebben vrienden en ngo’s in de stad Mytilini gesmeekt die pillen te brengen, maar ze komen er niet doorheen.’ Op vrijdagochtend staart Osmani nog steeds in het niets, niet tot spreken in staat. Een ambulance rijdt langs, op zoek naar een ander spoedgeval, een beroerte. Die kunnen ze niet vinden, maar als Osmani hulp nodig heeft, moet hij 112 bellen, aldus de bestuurder. ‘Wij kunnen niets doen, wij komen alleen op afroep. Wij voeren instructies uit.’