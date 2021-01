Veertig dagen duisternis in Noord-Rusland: ‘Iedereen verkeert in een staat van schijndood’

Maar het noorden schrikt af, zegt psycholoog Anastasia Doemitrasjko boven dampende kruidenthee in de Bulldog Pub aan de Marxstraat. Achter het raam schuifelt een echtpaar met langlaufstokken over gladde en donkere stoepen. ‘Je moet hier ’s winters niet gaan denken dat het zuiden bestaat, anders raak je direct depressief’, zegt Doemistrasjko. Ze heeft haar nagels knalrood geverfd en een trui in dezelfde felle kleur aan. ‘We moeten hier zelf voor kleur zorgen.’

De 33-jarige matrozendochter is het harde leven op de afgrond van Rusland wel gewend. Terwijl ze vertelt over de depressieve werking van de poolnacht, kijkt ze af en toe op haar telefoon naar een kaart van de Barentszzee met een stipje vlak bij Nova Zembla: de vissersboot met aan boord haar man, een scheepskok. ‘Ze hebben averij opgelopen, dus ik kijk nu wat vaker’, zegt ze voordat ze het beste recept tegen zonloosheid uitlegt: capsules met vitamine D, onverzadigde visvetzuren en een streng dagritme met behulp van wekkers. ‘Maar het blijft zwaar, ik wil voortdurend slapen.’

Of ze in de kunstzon gelooft? Doemistrasjko rolt met haar ogen.

Het is niet de eerste keer dat de regering een winterzonnetje belooft. In 1992 lanceerde het Russische ruimtevaartagentschap een spaceshuttle met aan boord een uitklapbare megaspiegel. De spiegel met een doorsnee van 20 meter moest zonlicht weerkaatsen op het noorden. Het experiment slaagde: in een gebied ter grootte van een stad was de helderheid van de spiegel te vergelijken met drie tot vijf volle manen. Maar het bleek te ingewikkeld en duur om een hele zwerm spiegelsatellieten in een baan om de aarde te brengen. Toen in 1999 een nieuwe megaspiegel scheurde in de ruimte, beëindigde Rusland het project.