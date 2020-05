In de dagen daarna worden er steeds meer mensen ziek. De snelheid waarmee dat gebeurt, is adembenemend.

‘Elke keer als ik hier ’s ochtends binnenkwam, dacht ik: wie zouden er nog zijn?’, vertelt verzorgende Joyce van Marle.

‘Met zijn drieën hadden we 26 bewoners van wie de een na de ander ziek werd’, zegt verzorgende Bianca de Graaf. ‘We deden alles: wassen, uit bed halen, pillen delen, eten geven. Telkens is het: pak aan, pak uit. De werkdruk was zo hoog dat we niet genoeg aandacht konden geven aan mensen. Voor videobellen hadden we in het begin echt geen tijd.’

Veel verzorgenden voelen zich machteloos. Ze willen iets dóén, maar tegen corona bestaat niets.

Van Marle vertelt hoe ze ’s ochtends bij een vrouw komt die aan het einde van de nacht uit bed is gevallen. ‘Zij was onderkoeld. Er was op dat moment nog geen verdenking van corona, dus ik had geen beschermende kleding aan. Haar vingers waren zo koud dat ik het zuurstofgehalte niet kon meten.’

Ze belt de ambulance, maar die vertrekt weer. ‘De broeders zeiden dat ze een typische coronapatiënt was en dat ze haar niet meenamen. Dus ja, dan sta je daar, met een bewoner die je niet meer kunt helpen. We hebben geen zuurstof hier. Ik had het gevoel dat ik met mijn rug tegen de muur stond. Die vrouw lag echt te happen naar lucht. Nog ­diezelfde avond is ze overleden.’