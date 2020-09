De man gaf haar het telefoonnummer van een vrouw die ze kon bellen zodra ze in Italië was. De reis was zwaar en verschrikkelijk, aldus Sarah. Via de woestijn van Niger naar Libië, daar op de boot richting Sicilië en vervolgens in de bus naar een asielzoekerscentrum in Bologna. Sommige reisgenoten stierven en over die akelige tijd in Tripoli wil ze niet praten, maar Sarah dacht dat het allemaal de moeite waard zou zijn.

‘Ik dacht dat ik naar school zou gaan en zou gaan werken’, zegt ze. ‘Daarom belde ik na een paar dagen in het asielzoekerscentrum naar het telefoonnummer. Ik kreeg een vrouw aan de lijn die zei: zorg dat je morgenochtend buiten staat – maar zonder je spullen want anders wek je argwaan – dan komt iemand je ophalen. Toen ik haar de dag erna voor het eerst ontmoette, bracht ze me naar een straathoek en zei: dit is je school.’

Daar stond ze opeens, een jonge Nigeriaanse vrouw, halfnaakt op een industrieterrein ten zuiden van Turijn terwijl er continu mannen langsreden die haar voorstellen deden in een taal die ze niet machtig was. ‘Ik heb die hele dag aan een stuk door gehuild en niets verdiend. Die avond heeft mijn madam me geslagen en gezegd dat ik dood zou gaan als ik het voortaan niet beter zou doen.’

Sarah is een van de naar schatting 25 duizend Nigeriaanse vrouwen die sinds 2014 via Italië naar Europa zijn gesmokkeld. Ongeveer acht van die tien vrouwen komt, net als Sarah, uit Edo, een deelstaat die qua oppervlakte ongeveer 25 keer zo groot is als Nederland en waarvan de hoofdstad, Benin City, het epicentrum van de Afrikaanse vrouwenhandel vormt.

Volgens een onderzoek van het Women’s Health and Action Research Centre heeft één op de drie jonge vrouwen in Benin City een aanbod gekregen naar Europa te gaan. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties schat dat ongeveer 80 procent van de Nigeriaanse vrouwen die per boot in Italië aankomen, eindigt in de seksindustrie.