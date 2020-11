‘Mooi hè, een echte Koekkoek!’, zegt Piet Heeringa in zijn monumentale stjelpboerderij in het Friese Deinum. Hij wijst niet naar een vogel, maar naar een schoolplaat aan de muur van zijn werkplaats. De tekening In de Weide – met een hoofdrol voor de kievit – werd zo’n honderd jaar geleden gemaakt door natuurschilder Marinus Adrianus Koekkoek. Met een tikje spijt in zijn stem zegt Heeringa: ‘Die gaat naar Canada voor 150 euro’.

De gepensioneerde boer en veehandelaar Heeringa (66) gooide zaterdag een deel van zijn omvangrijke collectie schoolplaten in de verkoop – hij had in de rustige coronatijd 700 doublures ontdekt – en zette onverwacht het dorp bij Leeuwarden op zijn kop. De rij belangstellenden slingerde zich uit tot buiten het erf, richting de middeleeuwse kerk met zijn ui-vormige torenspits. Na een uur maakte de politie een einde aan de verkoop. Vanwege de verkeerschaos en het risico dat kopers elkaar zouden besmetten in de grote schuur achter de boerderij.