Nog één keer door het land waar hij vier jaar correspondent was

Want ook daarom is deze Ronde van Italië dit jaar van belang. In een jaar dat de eerste EK-wedstrijd in Rome niet doorging, de Olympische Spelen werden uitgesteld en over de prestaties van Ferrari te allen tijde gezwegen dient te worden, is de sociale functie van deze nationale wielerronde bijna niet te onderschatten. Dat komt doordat de gemiddelde Italiaan, in tegenstelling tot veel Nederlanders, niet de kunst bezit zijn mond te houden. En wie, bij het gebrek aan te bespreken sport, de hele dag over aerosolen en stijgende werkloosheidscijfers moet praten, wordt vroeg of laat mistroostig. Dankzij de Giro echter kent een Italiaans gesprek de komende drie weken geen witte plekken die moeten worden opgevuld met zware kost. Wie in de bar over wielrennen praat, vermijdt rampzalige onderwerpen. En ieder vermeden gesprek over reproductiegetallen betekent een extra hoeveelheid vrijgekomen levensvreugde. Zo simpel is het.

Toen ik eerder vandaag door Palermo liep, merkte ik bovendien dat het nu moet gebeuren. In vrijwel alle buurlanden gaat het weer mis, en de nabijheid van rampen – zowel in het recente verleden als de nabije toekomst – zorgt voor een drang naar onmiddellijkheid. Niemand weet wat de rest van de herfst brengt, dus dit is hét moment om te genieten. Straks, als de etappes voorbij zijn, richten we ons weer op het virus, maar in die paar seconden dat het peloton voorbij flitst, draait het leven puur en alleen om 176 sporters die drie weken lang door het mooie, ongestoorde deel van Italië trekken, met aan de zijkant publiek dat eventjes niet hoeft te klappen voor zorgmedewerkers, maar gewoon voor mannen die hard fietsen.

Na een zomer waarin de meeste heiligenfeesten sober werden gevierd, vormt de Giro vanaf vandaag de processie waar Italië zoveel behoefte aan heeft. Tijdens mijn laatste ronde door Italië zal ik die processie de komende drie weken voor u proberen te verslaan.

Of ik daadwerkelijk een zorgeloos en vrolijk land aantref, weet ik niet. Misschien gaat het ook hier mis en verandert de Ronde halverwege van karakter. Het is dit jaar de eerste keer dat de Giro in de herfst wordt afgewerkt, en Simon Carmiggelt schreef ooit dat in de herfst de twijfel gelijk krijgt. ‘De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen.’

Hoewel die zin altijd klopt, heb ik toch het vermoeden dat het Italië van 2020 weleens een uitzondering zou kunnen vormen. Dit jaar verging de wereld hier immers al in de lente. Vanaf vandaag is het aan de herfst om veerkracht te tonen.