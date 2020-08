Na deze twaalf vragen over het nieuws van deze week bent u weer helemaal bij

9 De Europese Unie erkent de uitslag van de Belarussische verkiezingen niet, zo werd donderdag bekend. Zittend president Loekasjenko zou hebben gesjoemeld ten koste van Svetlana Tichanovskaja, zijn enige tegenkandidaat. Wat is haar achtergrond?

Ze is directeur van een mensenrechtenorganisatie Ze is frontvrouw van een punkrockband en zat een jaar in de gevangenis vanwege ‘opruiende teksten’ over Loekasjenko. Sinds haar vrijlating is ze symbool van het verzet tegen hem Ze is de vrouw van een activist die meedeed aan de presidentsverkiezingen. Hij werd hierop gearresteerd, waarop Tichanovskaja zich kandidaat stelde Ze is cabaretière