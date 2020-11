Trump dreigt met rechtsgang

Trump eist bij de rechter dat het tellen van de stemmen moet worden gestaakt in Pennsylvania en Michigan. In Wisconsin, gewonnen door Biden, wil hij een hertelling. Trump wil dat het Hooggerechtshof tussenbeide komt en het meetellen van stemmen die na de verkiezingsdag van 3 november zijn binnengekomen verbiedt. Eerder bepaalde het Hooggerechtshof van de staat Pennsylvania dat stemmen die tot vrijdagmiddag binnenkomen mogen worden meegeteld. In oktober werd deze zaak al voor het Hooggerechtshof gebracht. Toen staakten de stemmen en besloot het Hooggerechtshof dat de uitspraak van het Hof in Pennsylvania voorlopig geldig was.