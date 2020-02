Pygmeeën verdrongen door gorilla‘s

Een oudere vrouw op blote voeten laat verongelijkt haar hut van riet en zeildoek zien vlak achter de bakstenen huisjes van de rest. ‘Ik weigerde te zeggen dat ik stop met drinken’, zo verklaart ze met dubbele tong haar woonsituatie. Een straalbezopen man van een jaar of 30 kruipt voor de voeten van Nyiramajoro door een modderpoel. Hij frummelt twee takjes op elkaar en lispelt: ‘Dit is het woud dat ze van ons afpakten.’ Nyiramajoro: ‘Dat doet hij altijd als hij dronken is.’

Nyiramajoro heeft dan wel een bakstenen huisje, ze is nog steeds ‘bedroefd’. Ze mijmert over het leven in het woud, tussen de gorilla’s. ‘Daar konden we voedsel vinden, nu leven we in mooie huizen maar lijden we honger.’ Zonder akkers zijn de Batwa aangewezen op de paar bananen­bomen die hier staan, en op werk van de buren uit andere bevolkingsgroepen. De Batwa hebben ook een enorme onderwijsachterstand: als een van hen afstudeert, is dat zo bijzonder dat het de krant haalt.

Alice Nyamihanda (31), geboren in het woud, was in 2010 de eerste met een universiteitsdiploma, dat nieuws haalde zelfs de BBC. ‘Mijn vader kon niet lezen of schrijven maar zei tegen mij: jij moet leren. Nu wil ik Batwa-kinderen het belang van onderwijs laten zien’, zegt ze in Kisoro, waar ze leeft met haar dochters Precious (8) en Praise (3). Na haar studie, deels betaald door de kerk van de zevendedags­adventisten uit de VS, is ze gaan werken voor een kleine hulporganisatie voor Batwa.

Hoewel het gorilla-toerisme hen uit het woud heeft verdreven, probeert een deel van de Batwa toch een graantje mee te pikken. Toeristen kunnen een bezoek aan de berggorilla’s combineren met excursies met dansende en zingende Batwa en uitleg over het bestaan van vóór het toerisme.