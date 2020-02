Protesten op migranteneiland Lesbos: ‘Niet nóg een kamp, dit is geen leven’

Voor de Grieken is de maat vol. Vijf jaar al hebben ze al te lijden onder de vluchtelingenstroom die eerst het toerisme – hun belangrijkste inkomstenbron – om zeep hielp en nu vooral resulteert in heel veel overlast. ‘Ze stelen alles, elke dag. Kleren, geiten, bouwmaterialen. Niets is veilig. Onze kinderen durven niet naar school omdat ze onderweg door migranten worden lastiggevallen. We zijn bang. We willen ons leven terug. We willen ons eiland terug’, zegt Mirsini, die met haar gezin in het stadje Moria woont, naast het gelijknamige opvangkamp, waar nu een recordaantal van bijna 20 duizend migranten verblijft in zelfgemaakte bouwsels in ‘hun’ olijfgaarden.

Nu zijn de eeuwenoude bomen omgehakt voor brandhout en is de grond die al generaties in de familie was geannexeerd door wanhopige migranten, die er tenten hebben gebouwd om zich te beschermen tegen de winterkou. ‘De migranten kunnen er ook niet veel aan doen. Zij ontsnappen aan vreselijke omstandigheden in hun eigen land of zoeken gewoon naar een beter leven’, vindt Nikos, een 37-jarige basisschoolleraar. Nee, het is de regering in Athene waar de eilanders woedend op zijn. ‘Ze laten ons gewoon stikken. Ze willen onze eilanden veranderen in gevangenissen.’