Ouderwetse loopgravenoorlog in Nagorno-Karabach, aan de rand van Europa

Stepanakert, in het hart van het belegerde gebied, is een stad met surrealistische trekjes. In het centrum staan niet alleen de Sovjetflats die je in deze regio zou verwachten, maar ook een sprookjeskathedraal die gloednieuw blijkt: vorig jaar opgeleverd dankzij donaties van Armeense emigranten in Europa en de Verenigde Staten. In een sjiek hotel, dat normaal onderdak biedt aan diasporafamilies op vakantie, gebruiken hoge militairen de lunch met karaffen witte wijn.

Alsof dat niet wonderlijk genoeg is, is er het presidentiële paleis, een barok complex dat vanwege de oorlog met zandzakken is versterkt. Nagorno-Karabach, nog geen 150 duizend inwoners, beschikt over een eigen regering, met een president, een parlement en regelmatige verkiezingen. Twee dagen voordat de oorlog begon, hield de president een toespraak bij een sporthal in aanbouw over het nut van bewegen. Wie de bergregio wil betreden heeft een visum nodig, al is de grenscontrole gestaakt nadat Azerbeidzjan twee bruggen heeft opgeblazen op de enige weg die Nagorno-Karabach nog met Armenië verbindt.

Geen enkel land ter wereld erkent de regering van Nagorno-Karabach. Zelfs Armenië niet, want dan kan het geen dienstplichtige militairen meer naar het front sturen – wat nu met busladingen tegelijk gebeurt. Op het hoogste niveau in Stepanakert wordt nagedacht of het niet beter is om het idee van onafhankelijkheid te laten varen. ‘Misschien is voor ons de tijd gekomen om terug te gaan naar Armenië’, zegt David Babayan, buitenlandadviseur van de president.