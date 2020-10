Ook vandaag zoekt Medina naar aanleiding van een anonieme tip: naast het veld nabij het dorpje Jahuara zou een lichaam zijn begraven. Dus staan de ongetrainde detectives langs een sloot met industrieel afvoerwater te porren in de droge grond, aan de horizon steken bergen uit het vlakke land. Het is 11 uur ’s ochtends en de zon brandt met 40 graden op hun petten en hoeden. Elke inspanning gaat gepaard met gutsend zweet. In de achterbak van Medina’s Ford-pick-up drijven flessen frisdrank en energiedrankjes in een koelbox met water dat een uur geleden nog ijs was.

‘We zoeken schatten’, zegt Medina. ‘Zo noemen we onze vermisten. Niet iedereen begrijpt ons. We zijn vies, we stinken naar de dood, zeggen ze. Maar voor ons ruikt de dood als een zoete wierook, het is de geur van hoop, van een persoon die terugkeert naar huis.’ Zij vond haar zoon, maar zoekt verbeten door. Het is een roeping en een verslaving geworden. De andere vrouwen beamen: het schatgraven is bevredigend, het helpt tegen de pijn.