De eenmansmissie van de pastoor begon in de provinciehoofdstad Zalaegerszeg, waar hij opgroeide. Op zijn veertiende leende hij een skateboard van een schoolvriend. Jaren later, toen hij gewijd priester was, daagde een plukje jongeren hem uit. Kon hij het nog? Lendvai lachte. Hij sloeg een kruis en vroeg de lieve Heer om evenwicht. Eén van de jongens pakte een telefoon, en maakte een filmpje dat werd opgepikt door de BBC. ‘Zoli’ werd een sensatie. Hij sloot een reclamedeal met een Sloveens bedrijf en belandde op de wereldexpositie in Milaan. Bij bruiloften vraagt hij koppels niet om een flesje sterk – zoals gebruikelijk in Hongarije – maar om een skateboard.

De pastoor laat zich naar eigen zeggen inspireren door de negentiende-eeuwse priester Don Bosco, een Italiaan voor wie het geloof samenhing met spel. Kort samengevat: als kinderen spelen, voelen ze verbondenheid, en dan is God niet ver weg. Daarom skateboardt Lendvai met kinderen. Voor ze het zelf doorhebben, heeft hij ze iets bijgebracht uit de Bijbel, ze gezegd dat ze niet moeten vloeken, of ze aangemoedigd om misdienaar te worden. Of: ze meegenomen naar Transsylvanië, het Trianon-gebied in Roemenië. ‘Ik vertel ze dat het een wonder is dat Hongaren het allemaal overleefd hebben.’