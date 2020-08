Aandacht en zuurkool als medicijn in leeglopend Bulgarije

Zoals die keer dat ze een klant belde, een alleenstaande man van bijna 70. ‘Ik hoorde dat er iets mis was met zijn stem.’ Zonder dat er iemand in de buurt was, had de man een beroerte gehad. Hij werd meteen opgenomen. Rupeva neemt een hijs van haar e-sigaret en blaast een wolkje. De kans is groot, zegt ze, dat haar telefoontje zijn leven redde.

In Rupeva’s keuken staan twee vrouwen in schorten ’s middags een zuurkoolstoof te bereiden. De maaltijdbakjes gaan daarna in de koelkast. De volgende ochtend, wanneer de mist nog als dons op de bergketens hangt, is het aan Ivan Mintsjev (65), roepnaam ‘Brutsji’, om ze te bezorgen op een rammelende fiets. Hop, hij rolt al van de heuvel, maaltijden in de ene hand, het stuur in de andere.

Brutsji – trainingsbroek en petje – werkte dertig jaar in de bouw, zwart betaald, en dreigde pensioenloos te verpieteren. Nu krijgt hij voor zijn oude dag omgerekend 240 euro in de maand. Een straathond rent keffend om hem heen terwijl hij het tuinhek openduwt van Radka Milova Dimitrova. De 92-jarige met vlassig haar herinnert zich de tijd dat het dorp nog een kostschool had met honderden kinderen. Nu is dat een bouwval. Dimitrova is slecht ter been (‘de hond van de buurman heeft me gebeten’) en kan geen boodschappen doen, dus zijn de dagelijkse maaltijden van Rupeva’s tafeltje-dek-je-service een uitkomst.