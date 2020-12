De Brexitdeal die onvermijdelijk was

De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen deze ‘flagrante schending’ van de afspraken maar zorgt ervoor dat de gesprekken over een handelsakkoord doorgaan. Onbedoeld rijpt het omstreden Britse voorstel de Europese geesten voor een zeer strikt sanctiemechanisme in een toekomstige handelsdeal.

Ondertussen nadert de Europese najaarstop (15-16 oktober) waarop de EU-leiders zich voor het eerst in lange tijd weer eens over de Brexit zullen buigen. Johnson zet hoog in en bestempelt deze ontmoeting als de uiterste deadline om een akkoord te bereiken. Zoniet, dan: ‘We have to move on.’ Maar in de aanloop naar de top gebeurt er niets. ‘Zeven maanden na de start van de onderhandelingen wisten we nog steeds niet wat de Britten precies wilden. Compleet surrealistisch’, aldus een EU-ambtenaar.

De discussie tussen de 27 leiders verloopt zoals alle EU-toppen over de Brexit in grote eenheid en harmonie. De leiders uiten hun ‘bezorgdheid’ over de trage voortgang van de onderhandelingen, herhalen dat ‘de Unie vastbesloten is een zo hecht mogelijk partnerschap met het Verenigd Koninkrijk tot stand te brengen’ en roepen Barnier op de gesprekken met Frost ‘voort te zetten’.

De eenheid in de EU over de Brexit is uniek. Waar lidstaten normaliter over vrijwel alles steggelen, vormen ze tegenover Londen een gesloten front, ook al zijn de belangen erg verschillend. De leidraad dat het EU-lidmaatschap moet lonen (en scheiden dus lijden betekent), heeft grote hechtende kracht. Pogingen van Britse ministers en ambassadeurs verdeeldheid te zaaien lopen steevast op een mislukking uit.