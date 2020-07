Iedereen in Zuid-Libanon wil wel een vakantiehuisje bij de betwiste grens met Israël

Het Libanese dorp Adaisseh is een berucht kruidvat in het grensconflict. Het ligt pal ten noorden van de Israëlische kibboets Misgav Am. Onlangs naderden Israëlische tanks hier tot twee keer toe Libanees grondgebied. Maar de inwoners zijn ondertussen in de greep van een geheel ander probleem: hoeveel vakantiehuisjes kunnen er nog bij langs de grensmuur?

Adaisseh is een van de dorpen in de grensstreek die zich hebben ontpopt tot toeristische trekpleister. Decennia was het hier onleefbaar als gevolg van de Israëlische bezetting. Nadat de Israëliërs in 2000 vertrokken, gingen Libanezen met wortels in het zuiden hier recreatiewoningen bouwen, op goedkope grond in een heerlijk klimaat, in het meest betwiste stukje Libanon.

Vanuit het vakantiehuisje van Khadija Jaafaal Rammal en haar gezin kijk je recht in de eerste Israëlische observatiepost. ’s Avonds staat soms een Israëlische schijnwerper op haar huis gericht. Aan de overkant begrijpen ze niet dat dit echte vakantiehuisjes zijn voor gewone gezinnen, veronderstelt ze. ‘Israël wil niet dat hier gebouwd wordt. De problemen werden groter toen er zoveel vakantiehuisjes kwamen.’

In het centrum van Adaisseh rijdt een wit pantservoertuig van de VN langs de gele vlaggen van Hezbollah. In kruipgang neemt het gevaarte de afslag naar de vakantiehuisjes. Om te voorkomen dat het echt oorlog wordt, zoals voor het laatst gebeurde in 2006, is in Zuid-Libanon een vredesleger actief van meer dan tienduizend VN-militairen. Deze Unifil-missie is bedoeld als tijdelijk, maar zit er ondertussen alweer meer dan veertig jaar.

Tussen de door Israël gebouwde muur en de vakantiehuisjes bevindt zich Unifil-observatiepost 9-63. In witte portacabins achter een omheining zitten hier ruim honderd Indonesische blauwhelmen. Aan de muur hangen kaarten met het opschrift ‘VN vertrouwelijk’: patrouilleroutes, boobytraps, mijnenvelden en rode strepen op de plaatsen waar Israël en Libanon elkaar het liefste in de haren vliegen.

In het zicht van deze post namen VN-militairen in juni zwaaiend met blauwe vlaggen als een levend schild plaats tussen de aanstormende Israëlische tanks en toegesnelde Libanese militairen met raketgranaten. De Italiaanse woordvoerder van Unifil, Andrea Tenenti, spreekt over ‘een seizoensschommeling.’ Hij bedoelt dat Unifil in de afgelopen 42 jaar gekkere dingen heeft meegemaakt.