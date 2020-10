De lokale politicus Greene, uit het veertiende district in Georgia, postte in 2017 een video waarin ze zich opwierp als een gelover in de QAnon-theorie. In dit geloof is Trump de held die het geheime baby-etersgenootschap binnenkort zal ontmantelen. ‘We hebben een unieke kans om deze wereldwijde kliek van satanaanbiddende pedofielen uit te schakelen, en ik denk dat we de president hebben om het te doen’, aldus Greene.

Inmiddels gelooft 5 tot 10 procent van de Amerikanen in QAnon, zegt ­Joseph Ucinski, hoogleraar complottheorieën van de Universiteit van ­Miami. Stacey is daar eentje van. Ze zit naast Jane Howard haar wapen schoon te maken. ‘Natuurlijk is Biden een pedofiel’, zegt ze. Het is voor haar een vanzelfsprekendheid, die niet wordt gedeeld door Howard, maar ook niet wordt tegengesproken. ‘De groep die dit gelooft, is relatief klein, maar stabiel’, zegt hoogleraar Ucinski.