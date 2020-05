Onzichtbaar leed op het Italiaanse platteland: hoe illegale bootmigranten worden uitgebuit

Waarom staken? Omdat er deze maand een wet is ingevoerd die volgens Soumahoro een absoluut gedrocht is. Toen bleek dat de ruim 350 duizend Oost-Europese seizoenarbeiders die normaal gesproken helpen op het Italiaanse platteland niet konden afreizen vanwege het coronavirus, besloot de regering in allerijl een noodwet aan te nemen. Illegale migranten die al in Italië wonen, kunnen dit jaar een tijdelijke verblijfsvergunning van zes maanden aanvragen, opdat er deze zomer alsnog legaal citroenen, sinaasappels en tomaten kunnen worden geplukt.

‘Deze wet voelt alsof je een doekje bent dat handig is zodra er een vlek moet worden weggepoetst, maar daarna gelijk weer wordt weggegooid’, zegt Yussif Bamba een 30-jarige Ghanees die ooit zelf op het veld werkte, maar nu een radioshow maakt om de migranten in de getto’s te informeren. ‘Niet alleen zijn die zes maanden een belediging, de wet geldt ook alleen voor mensen die in de landbouw of de thuiszorg werken – alleen sectoren dus waar nu een gebrek is. Migranten in de bouw maken geen kans op een vergunning want daar is geen tekort. Daarmee zegt de regering in feite: we gunnen jullie alleen mensenrechten, zodra we van jullie kunnen profiteren.’

Volgens de migrantenvakbond van Soumahoro is de wet er vooral gekomen om de boeren tegemoet te komen. Als zij geen legale alternatieven hebben voor de afwezige Oost-Europeanen, hebben ze een probleem. Het tijdelijk legaal maken van Afrikanen is slechts een middel om dat probleem op te lossen. Geen doel op zich.

‘Daarom zeg ik: staken, staken, staken!’