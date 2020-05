Alles waar uitvaartverzorgster Maddie van der Wijst in haar werk zo van hield, is veranderd

Op het terrein van het Dela-uitvaartcentrum in Den Bosch staat sinds begin april een mobiele koeling. Het witte gevaarte ter grootte van een zeecontainer biedt ruimte voor acht extra lichamen. Maddie van der Wijst loopt er zonder op- of omkijken aan voorbij. De 44-jarige uitvaartverzorger is ook gewend geraakt aan de doodskisten die op sommige dagen stapels hoog in de gang achter in het uitvaartcentrum staan. De nieuwe kisten, nog in het plastic, waren de afgelopen weken niet aan te slepen.

Het is donderdagmiddag na twaalven als Van der Wijst laat zien wat niet went. Nu huisbezoeken niet zijn toegestaan, moet ze alle gesprekken met nabestaanden via videobellen doen. Ze loopt een kantoor binnen waar ze nu vaker zit en doet voor hoe het puntje van haar neus soms bijna het beeldscherm raakt. Alles om toch nog zo veel mogelijk mee te krijgen van hoe het met nabestaanden gaat.