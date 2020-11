Trump speelde in op de angst voor een zwarte man in het Witte Huis

‘De projectontwikkelaars en zakenlieden uit New York die ik kende, omschreven hem als een pedante kerel, iemand die een spoor van faillissementen, contractbreuken, opgelichte werknemers en vage financiële regelingen had nagelaten, en wiens bezigheden er nu voornamelijk in bestonden dat hij zijn naam verbond aan panden die niet van hem waren en waarover hij niets te vertellen had.’

(...)

‘Steeds vaker merkte ik dat de sfeer, die we voor het eerst hadden opgemerkt in de laatste periode van de campagnebijeenkomsten van Sarah Palin en die zich had gemanifesteerd in de Tea Party-zomer, via de marges van de GOP was doorgedrongen tot in de kern van die partij: een emotionele, bijna instinctieve reactie op mijn presidentschap, die weinig te maken had met verschillen in beleidsopvattingen of in ideologische overtuigingen. Het was of alleen al mijn aanwezigheid in het Witte Huis een diep verankerde paniek had veroorzaakt, een gevoel dat de natuurlijke orde was verstoord.

‘En dat is precies wat Donald Trump dacht toen hij begon rond te bazuinen dat ik niet in de Verenigde Staten was geboren en dus een onwettige president was. Voor de miljoenen Amerikanen die je de stuipen op het lijf kon jagen met een zwarte man in het Witte Huis, kwam hij met een toverdrankje voor hun raciale angsten.’