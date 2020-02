‘Nóg meer bijlenen? Natuurlijk, mevrouw’

Mijn probleem betreft echter niet de boze klanten – maar de wanhopige. En daarvan zijn er veel bij Wehkamp. Heel veel. Na een paar dagen herken je ze al na enkele woorden. Neem die vrouw uit Amsterdam Nieuw-West die ik na de rookpauze aan de telefoon krijg. Het is onmiddellijk duidelijk dat ze geen kletspraatje wil over de kleur van een beoogd bankstel of over de vraag of dat maatje 38 wel écht een maatje 38 is. Maar dat ze belt over geld. Dat ze niet heeft. Ze praat zachtjes, op vlakke toon. De vrouw verzucht dat ze elke maand zo’n 50 euro aan Wehkamp overmaakt. En dat dat nu echt niet meer gaat. Of ze een betalingsregeling kan treffen? Ik vraag haar postcode en huisnummer en pak haar gegevens erbij. Er staat een bedrag van een paar duizend euro open. Het is een schuld die in jaren is opgebouwd door winkelen op afbetaling. Als ik vluchtig door haar aankoopgeschiedenis blader, zie ik kleding, kinderspeelgoed, een magnetron.

Als je bij Wehkamp kiest voor ‘gespreid betalen’, dan ga je een lening aan. En voor die lening betaal je 14 procent rente, het wettelijk maximum. De afbetaling van deze vrouw gaat dus voor het grootste deel op aan rente. Als ze op deze voet verdergaat, kan het nog een eeuwigheid duren voordat ze uit de schulden is.

Ik wil haar dat – en nog veel meer – graag vertellen. Ik zou haar willen toeschreeuwen om nooit, maar dan ook nooit bij Wehkamp voor ‘gespreid betalen’ te kiezen. Ik zou haar willen aanraden elders tegen een lager rentepercentage een paar duizend euro te lenen – als ze daartoe de mogelijkheid heeft – en daarmee haar schuld bij Wehkamp in één keer af te lossen. Maar dat mag ik allemaal niet. Ik mag, als het over financiële producten gaat, alleen ‘informeren en niet adviseren’. Dat motto is er tijdens de training dag in, dag uit in geramd. Adviseren mag alleen als het om gewone aankopen gaat. Dus: ‘Die Philips 4K Ultra HD oled-tv met driezijdig Ambilight van 2.837 euro lijkt me echt iets voor u’ mag wel. Maar: ‘Als ik u was, zou ik geen lening aangaan waarvoor u 14 procent rente moet betalen’ mag niet.

Ik kan niets voor de vrouw doen. Ik verbind haar door met de financiële afdeling van Wehkamp en onmiddellijk hangt de volgende beller aan de lijn. ‘Ja hallo. Ik zit godverdomme al drie uur te wachten op de bezorger, ik ben dit echt zat.’