11 In deze tijden van economische krimp is ook de CO2-uitstoot drastisch gedaald. In het tweede kwartaal werd in Nederland 21,1 procent minder CO2 de atmosfeer ingeblazen dan in dezelfde periode vorig jaar. In welke sector daalde de CO2-uitstoot het hardst?

In de transportsector, door minder weg- en vliegverkeer In gewone huishoudens, die minder aardgas verstookten door de relatief warme lente In de landbouw, industrie en bouwwereld, vooral door een terugval in de chemische en de basismetaalindustrie In de energiesector, doordat elektriciteitscentrales vaker gasgestookt werden