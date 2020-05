De kleine vrouw met de grijze vlechten staat aan het hoofd van een stamboom waarvan meerdere loten wortel hebben geschoten in de Verenigde ­Staten. De bomen in het noorden hebben een voordeel: er groeit geld aan hun takken. De ruim 36 miljoen Mexicaanse immigranten in de VS stuurden in 2019 bijna 38 miljard dollar naar hun familie in Mexico.

Arbeidsmigratie vormt inmiddels de belangrijkste bron van inkomsten in veel arme landen. Wereldwijd werken 164 miljoen mensen in het buitenland, meestal tijdelijk. Vorig jaar stuurden zij een recordbedrag van 551 miljard dollar naar huis, ruim drie keer zoveel als er aan ontwikkelingshulp omgaat en ook meer dan de 400 miljard aan buitenlandse investeringen. De drie landen die het meest profiteerden van deze overschrijvingen zijn ­India, China en Mexico. Landen als El Salvador en Honduras zijn voor een vijfde van het nationaal inkomen afhankelijk van migranten in de VS. Haïti en Nepal steunen zelfs voor meer dan 30 procent van het BNP op de inkomsten van hun inwoners in het buitenland.