Hoe de natuur zelf het klimaat kan redden

Het probleem met dat klimaatdoel is dat we de opwarming allang niet meer tot de ‘veilige’ 1,5 graad kunnen beperken door minder CO 2 de atmosfeer in te pompen. We moeten ook actief CO 2 uit de lucht halen. Voor zulke ‘negatieve emissies’ zijn technische oplossingen bedacht, zoals ‘biobrandstoffen met CO 2 -afvangst en -opslag’, maar die zijn duur en grotendeels theoretisch, terwijl biomassa ook grote ecologische nadelen heeft.

Volgens een coalitie van natuurorganisaties is er een veel betere manier om het klimaat en de natuur te redden: gebruik maken van de natuur zelf, door het beschermen en herstellen van ecosystemen, ‘nature based solutions’. Bossen, venen, natuurlijke graslanden en wetlands kunnen veel CO 2 opslaan en nadelige gevolgen van opwarming zoals erosie en overstromingen beperken. ‘Het is bovendien een goedkope aanpak, want je laat de natuur het werk doen’, zegt Frans Schepers van Rewilding Europe, een van de initiatiefnemers.

Rewilding is de term voor dit grootschalig herstellen van ecosystemen. Centraal daarin staat het beschermen en verbinden van landschappen en het weer op gang brengen van ecologische processen, onder meer door verdwenen sleutelsoorten spontaan terug te laten komen of soms te brengen, zoals grote grazers en roofdieren als wolven en beren. Een idee waarmee natuurclubs als Wereld Natuur Fonds, Rewilding Europe en het Britse Endangered Landscapes Programme in diverse Europese landen succes hebben geboekt (zie kaart).