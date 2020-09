Na deze twaalf vragen over het nieuws van de afgelopen week bent u helemaal bij

8 In haar State of the Union kondigde Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, een ambitieus klimaatplan aan dat jaarlijks 350 miljard extra aan investeringen gaat kosten. Welk doel wordt daarin gesteld?

Temperatuur mag in 2050 niet met meer dan 1,5 graden zijn toegenomen ten opzichte van 1990 (het doel was 2 graden) De CO2-uitstoot moet in 2030 met 55 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990 (het doel was 40 procent) In 2030 staat in Europa geen enkele kolencentrale meer (het doel was 2040) Het aandeel schone energie moet in 2030 40 procent zijn (het doel was 25 procent)