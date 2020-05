Mr. Postman verkent het nieuwe normaal

Inmiddels hebben ruim vierduizend Sandd-bezorgers eieren voor hun geld gekozen. Siska Wijnja is een van hen. De 53-jarige Wijnja belandde in 2019 bij Sandd nadat ze bij zichzelf een bore-out had vastgesteld. Ze was haar werk in de zorg zat en beschikte over de financiële middelen om het daadwerkelijk zat te worden. Alleen wist Wijnja niet goed wat ze daarna wilde, of ze eigenlijk nog iets wilde. Ja, buitenlucht, dat wilde ze.

In een ver verleden had Wijnja al eens, in combinatie met nachtdiensten, post bezorgd voor Sandd. Dat was in elk geval een garantie op buitenlucht. Een terugkeer in die functie was gauw geregeld, nota bene in haar woonplaats Zoeterwoude. ‘Bij Sandd moet je ook wel heel slecht zijn, willen ze je afwijzen’, zegt ze met een grote grijns. De voortdurende nood aan bezorgers was een belangrijke reden voor de ondergang van Sandd.

Jan van Duin (71) is een herintreder op het depot in Zoeterwoude. Hij is van oorsprong bibliothecaris, maar werd vlak voor zijn pensioen ontslagen. Om de eindjes aan elkaar te knopen, ging hij acht jaar geleden aan de slag bij PostNL. Toen dat was gelukt, wilde hij het rustiger aan doen en stapte over naar Sandd. ‘Twee dagen waarin ik zelf mijn tijd kon indelen. Precies wat ik wilde.’