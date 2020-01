Miljoen toeristen per jaar in het ‘Frozendorpje’ met 780 inwoners, dat werkt niet

Het voegt een absurdistische dimensie toe aan het toeristendrama dat zich in verschillende Europese steden en dorpen voltrekt. Europa, de kraamkamer van de westerse beschaving, dreigt in de 21ste eeuw ten onder te gaan als toeristisch pretpark voor de rest van de wereld. Deze dramatische these uit de roman Grand Hotel Europa (2018) van Ilja Leonard Pfeiffer lijkt in Hallstatt een best plausibel scenario, net als in Venetië, Giethoorn of het centrum van Amsterdam.

Dat toerisme plekken daadwerkelijk kapot kan maken, bewijst het lot van het Thaise eilandje Koh Phi Phi, waar in 2000 de film The Beach werd opgenomen met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. De toeristenstroom die volgde, vernietigde het koraalrif. Daarna werd het eiland gesloten voor publiek – en dan te bedenken dat dit zich afspeelde voor het tijdperk van sociale media.