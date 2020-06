Wat de doodsoorzaak ook is, alle doden worden in deze tijd geraakt door de pandemie. Onder normale omstandigheden had de familie Hernández afscheid genomen van Carlos senior met een wake en een optocht naar zijn laatste rustplaats, begeleid door mariachimuziek. Hij zou zijn begraven in plaats van gecremeerd. Maar de gele posters met zwarte letters op de muren rond de begraafplaats tonen dat niets normaal is: ‘Pas op. U bevindt zich in een zone met hoog besmettingsrisico.’

De twee ovens in het crematorium van Xilotepec zijn deze dagen continu in bedrijf. In april vonden er 84 crematies plaats, zei Roberto Palomo Regino, hoofd van begraafplaatsen in Xochimilco, tegen persbureau EFE. ‘Maar in de eerste vijf dagen van mei waren het er al veertig. Er wordt 24 uur per dag gewerkt.’ Sindsdien is de vraag naar een haastig laatste afscheid alleen maar toegenomen.