Mekka 2020: veel minder pelgrims op veel meer afstand van elkaar

De hadj is doorgaans een massale, niet zelden chaotisch verlopende bedevaart. In 2015 werden meer dan tweeduizend pelgrims doodgedrukt in het gedrang, in een vallei buiten Mekka.

In het voorjaar was al duidelijk dat de hadj in zijn traditionele vorm niet zou kunnen doorgaan. Een massale bedevaart zou waarschijnlijk een superverspreider van het virus onder moslims in de hele wereld worden. Saoedi-Arabië overwoog de hadj af te gelasten, maar uiteindelijk is de bedevaart in sterk afgeslankte vorm doorgegaan.